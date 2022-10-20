Смолянам предлагают высказать свое мнение о сельхозярмарке на улице Октябрьской революции. Фото: пресс-служба администрации города.

На платформе обратной связи портала «Госуслуги» стартовал опрос об организации сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, которые регулярно проводятся по пятницам и субботам на площадке напротив ЦУМа.

Здесь жители и гости города могут приобрести экологически чистые фермерские товары от местных производителей – не только из Смоленска, но также Кардымовского, Шумячского, Руднянского районов – по доступной цене.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в ходе опроса можно выбрать наиболее удобные дни для проведения ярмарки, высказать свое мнение о предлагаемом ассортименте, ценах и качестве продукции.

Пройти опрос можно по ссылке.

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