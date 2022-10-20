Небольшой дождь ожидается в Смоленской области 20 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 октября в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Днём местами пройдут небольшие дожди. Утром из-за того, что в отдельных районах ляжет туман ухудшится видимость. Ветер будет дуть прохладный умеренный, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +4°C…+9°C.

В Смоленске: +6°C…+8°C.

Атмосферное давление 734 мм рт. столба, ночью будет падать, днем расти.

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