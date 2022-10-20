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НовостиОбщество20 октября 2022 6:19

В Смоленской области обезвредили 4 авиабомбы времён ВОВ

Взрывоопасные предметы нашли в Починковском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области обезвредили 4 авиабомбы времён ВОВ. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В Смоленской области обезвредили 4 авиабомбы времён ВОВ. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В деревне Даньково Починковского района нашли взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. Специалисты СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» изъяли и обезвредили 4 авиабомбы ФАБ-250.

Также оружие времён ВОВ нашли на улице Осенняя в посёлке Одинцово в Смоленске. По информации пресс-службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», был обезврежен артиллерийский снаряд 76 мм.

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