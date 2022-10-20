В Смоленской области установят 6 фельдшерско-акушерских пунктов до конца 2022 года. Фото: департамент Смоленской области по здравоохранению.

В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Смоленской области» закуплены 6 быстровозводимых модульных конструкций ФАП. Их установят к концу 2022 года в Смоленском, Кардымовском, Хиславичском, Монастырщинском, Шумячском и Холм-Жирковском районах области.

Как сообщили в профильном департаменте, все закупленные фельдшерско-акушерские пункты уже поставлены в медучреждения региона.

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