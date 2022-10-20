С начала года на железнодорожных переездах в Смоленской области произошло 1 ДТП

Фото: ОАО «РЖД».

С начала 2022 года на переездах Смоленской области произошло 1 ДТП, что аналогично тому же периоду прошлого года.

Столкновение автотранспорта с подвижным составом стало результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля.

Для повышения безопасности железнодорожных переездов Московская железная дорога уделяет большое внимание их техническому состоянию. Почти все переезды Смоленской области оборудованы световой и звуковой сигнализацией. На 23 из них установлены устройства заграждения пути, на 5 переездах, расположенных на участках с движением скоростных поездов (от 140 км/ч и выше) имеются противотаранные устройства.

Кроме того, с начала текущего года специалисты МЖД совместно с сотрудниками ГИБДД организовали 34 рейда по выявлению нарушений правил дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды, посетили 14 автомобильных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, в ходе которых было проинструктировано более 3 тыс. водителей. Внимание всех участников дорожного движения обращалось на тяжесть последствий ДТП, персональную ответственность водителей и неотвратимость наказания.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.