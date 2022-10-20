Второй сезон сериала про смоленских вампиров выйдет в декабре. Фото: пресс-служба администрации города.

Продолжение сериала о вампирах из Смоленска можно будет посмотреть уже в декабре на видеосервисе Start.

В «Вампирах средней полосы» появятся как уже знакомые фанатам герои, так и персонажи, которых они пока не знают. В главной роли – Юрий Стоянов. Также в проекте задействованы Артем Ткаченко, Ольга Медынич и другие актеры.

Часть серий отснята в Смоленске в июле 2022 года. Как рассказали в пресс-службе администрации города, в Смоленске актеры оказались на нескольких локациях: в Лопатинском саду, возле крепостной стены в районе башни Орёл и на Успенском мосту.

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