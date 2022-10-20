Алексей Островский проверил работу регистратур поликлиник Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

После жалобы пожилой жительницы Вязьмы на работу регистратур поликлиник губернатор Алексей Островский дал сотрудникам медучреждений области месяц на исправление ситуации. Сегодня, 20 октября, глава региона обзвонил несколько центральных районных больниц:

– Первый звонок совершил с утра в поликлинику Вяземской ЦРБ. После этого – в Рославльскую и Духовщинскую районные больницы. Практически везде дозвонился с первого раза и, более того, получил, естественно, не называя себя, доброжелательные и квалифицированные разъяснения, как мне попасть на прием к тому или иному врачу на общих основаниях, а также в случае экстренной ситуации, – рассказал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Губернатор отметил, что вопрос работы регистратур поликлиник останется на контроле, и пообещал вернуться к нему в течение ближайшего месяца.

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