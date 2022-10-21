Смоленский хлебокомбинат увеличит производственные мощности почти в два раза. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Два года назад администрация Смоленской области подписала с комбинатом хлебопродуктов Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестпроекта по реконструкции цеха комбикормового производства. Оно предполагает установку 2-й линии гранулирования с введением жидких компонентов и цельного зерна, а также строительство паровой котельной для производственных нужд и новой двухтрансформаторной подстанции.

Как сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях, на данный момент все запланированные работы выполнены. Неделю назад было получено разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного комбикормового цеха.

Глава региона отметил, что реализация этого проекта позволит практически вдвое увеличить производственные мощности и, как следствие, выпуск продукции - с 8-ми до 14-ти тысяч тонн ежемесячно:

– В условиях действующих санкционных ограничений это особенно важно и значимо, в первую очередь, для наших сельхозтоваропроизводителей, которые смогут закупать комбикорм у своего местного производителя. Будем и в дальнейшем помогать предприятию.

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