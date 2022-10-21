Похолодание до +8 ожидается в Смоленской области 21 октября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 21 октября, в Смоленской области похолодает. По прогнозам смоленского ЦГМС, ожидаются небольшие дожди. Утром в отдельных районах землю укроет слабый туман. Ветер подует западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: +4°C…+9°C.

В Смоленске: +6°C…+8°C.

Атмосферное давление 741 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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