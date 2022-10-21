Администрация Смоленской области продолжает направлять гуманитарную помощь участникам СВО

По поручению губернатора Алексея Островского в Смоленской области продолжается сбор и отправка грузов гуманитарной помощи и материально-технического назначения для участников специальной военной операции – военнослужащих, мобилизованных и добровольцев из региона.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, для обустройства мест специальной подготовки и базирования уже были переданы в большом объёме стройматериалы и инструменты. Также участникам СВО направлены спальные мешки, утеплённые сапоги, туристические коврики, медицинские носилки, средства радиосвязи.

Приобретены и подготовлены к отправке тепловизионная оптическая техника и квадрокоптеры, медицинские аптечки, берцы, подшлемники, походные горелки, бензопилы и прочие инструменты, а также другое оборудование и предметы дополнительной экипировки.

– Пусть то специальное оборудование, различные технические средства, товары бытового назначения и спецодежда, которые мы формируем и передаем землякам, поддерживают их боевой дух, напоминают, что дома их любят и ждут. Такая помощь – вклад каждого в общую Победу. Смоляне своих не бросают, – подчеркнул глава региона Алексей Островский.

Читай также:

В Смоленской области указом президента ввели режим повышенной готовности. Такой же режим распространяется на все регионы ЦФО.