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НовостиЗдоровье21 октября 2022 9:29

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 октября: 72 человека выздоровели за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 21 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За сутки в Смоленской области коронавирус подтвердили у 41 человека.

За сутки в Смоленской области коронавирус подтвердили у 41 человека.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За сутки в Смоленской области коронавирус подтвердили у 41 человека. Об этом сообщили в столичном Опертшабе. Общее количество инфицированных составляет 145 132.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего от коронавируса вылечились 140 990 человек, в том числе 72 – выздоровели за прошедшие сутки. Скончались от болезни 3 126 пациентов.

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