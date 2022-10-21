Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 октября: 72 человека выздоровели за сутки

За сутки в Смоленской области коронавирус подтвердили у 41 человека. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За сутки в Смоленской области коронавирус подтвердили у 41 человека. Об этом сообщили в столичном Опертшабе. Общее количество инфицированных составляет 145 132.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего от коронавируса вылечились 140 990 человек, в том числе 72 – выздоровели за прошедшие сутки. Скончались от болезни 3 126 пациентов.

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