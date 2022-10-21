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НовостиОбщество21 октября 2022 10:07

На улице Кирова в Смоленске проведут пожарное учение

Смоляне могут наблюдать скопление пожарной техники на улице Кирова
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
На улице Кирова в Смоленске проведут пожарное учение.

На улице Кирова в Смоленске проведут пожарное учение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 октября в центре Смоленска пройдёт тренировочное пожарно-тактическое учение. Спасатели ликвидируют условный пожар в высотном здании с массовым пребыванием людей.

В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области предупреждают, что в районе дома 42а (здание общежития гостиничного типа «Арена») смоляне могут наблюдать скопление пожарной техники.

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