На улице Кирова в Смоленске проведут пожарное учение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 октября в центре Смоленска пройдёт тренировочное пожарно-тактическое учение. Спасатели ликвидируют условный пожар в высотном здании с массовым пребыванием людей.

В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области предупреждают, что в районе дома 42а (здание общежития гостиничного типа «Арена») смоляне могут наблюдать скопление пожарной техники.

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