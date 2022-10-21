Бюджет Смоленска предложено скорректировать на 198,2 млн рублей

Фото: Смоленский городской Совет.

Доходы Смоленска на 2022 год в соответствии с рассмотренным на заседании планово-бюджетной комиссии проектом решения предлагается утвердить на уровне 9,2 млрд рублей с ростом на 198,2 млн рублей. Общие расходы составят 9,5 млрд рублей.

Фото: Смоленский городской Совет.

«На заседании планово-бюджетной комиссии мы рассмотрели предлагаемые изменения. Доходы Смоленска, согласно последней поправке, возрастут более чем на 198 миллионов рублей. Это станет возможным за счёт увеличения собственных доходов и благодаря дополнительным безвозмездным поступлениям из областного бюджета. Средства будут направлены на решение важных задач по повышению качества жизни в нашем городе – на эти цели Смоленску выделяются значительные субсидии», - подчеркнул председатель планово-бюджетной комиссии горсовета Павел Самусенков.

В этом году безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета, в случае принятия решения, составят 5,4 млрд рублей. Поправка, которую предстоит рассмотреть депутатам, предполагает их рост на 83,8 млн рублей.

Фото: Смоленский городской Совет.

«Подготовленные объёмные изменения в главный финансовый документ областного центра предусматривают, в частности, увеличение на 102,7 миллиона рублей субсидии на реализацию программы по переселению смолян из аварийного жилищного фонда. Это очень важный вопрос, который позволит улучшить жизнь многих семей. В этом году с учётом допфинансирования в нашем городе-герое предлагается предусмотреть на это направление почти 600 миллионов рублей», - уточнил председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

По его словам, поправка поможет обеспечить решение большого количества острых вопросов.

За счёт перераспределения бюджетных ассигнований, а также за счёт увеличения собственных доходов Смоленска планируется предусмотреть 16 млн рублей для приобретения спецтехники для МБУ «Зеленстрой»; 6 млн рублей – на оплату расходов по уличному освещению. Также депутаты горсовета, предварительно обсуждавшие актуальность ремонта и обустройства контейнерных площадок в Смоленске, на заседании комиссии поддержали предложение направить на данные цели полмиллиона рублей.

Кроме того, в рамках финансирования, предусмотренного для управления жилищно-коммунального хозяйства, планируется выделение средств на обслуживание и содержание фонтанов, а также предоставление субсидии АО «Банно-прачечное хозяйство» на возмещение недополученных доходов за оказание жителям услуг бань и душевых общего пользования по льготным тарифам. Более 300 тысяч рублей необходимо на софинансирование доли средств областного бюджета на выполнение работ по строительству объектов уличного освещения и программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Фото: Смоленский городской Совет.

«Считаю важным подчеркнуть высокую социальную составляющую бюджета Смоленска. Мы должны поддержать муниципальные предприятия, которые работают для жителей, учреждения в сфере культуры, спорта и образования. Отдельно хочу отметить именно помощь, которая по итогам принятия этого решения о внесении изменений в бюджет будет оказана школам и детским садам», - прокомментировала председатель комиссии по социальной сфере горсовета Раиса Дижиченко.

Как пояснили в ходе заседания, в ряде школ и детских садов областного центра запланировано проведение ремонтных работ, приобретение мебели и оборудования. На это намерены направить 10 миллионов рублей. Помимо этого, дополнительно 2,3 миллиона рублей предложено предусмотреть на обустройство санузлов в девяти школах.

Также депутаты рассмотрели предложение о предоставлении субсидии объемом 5 миллионов рублей СМУП «Плавательный бассейн «Дельфин» в целях поддержки муниципального предприятия и восстановления его платежеспособности.

Собственные доходы бюджета Смоленска на 2022 год предлагаются к утверждению в сумме 3,8 млрд рублей с увеличением на 114,4 млн рублей.

Вопрос будет включён в повестку дня очередной сессии городского Совета, в ходе которой депутаты обсудят все предложения по проекту решения ещё раз.