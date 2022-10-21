В Смоленской области завершили ремонт обхода Велижа. Фото: департамент по транспорту Смоленской области.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали дорогу «Обход г.Велижа». Протяженность – более 4 км.

Как сообщили в профильном департаменте, дорога позволяет пустить транзитный транспорт, следующий по трассе Ольша-Велиж-Усвяты-Невель, в обход Велижа и тем самым разгрузить центральные улицы города.

Подрядчик выполнил на объекте фрезерование, устройство двух слоев асфальтового покрытия, укрепил обочины и заменил дорожные знаки.

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