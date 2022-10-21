В Смоленске торжественно встретили победителя первенства мира по самбо. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В Смоленске торжественно встретили самбиста Дениса Федотова, завоевавшего золотую медаль в весовой категории до 98 кг в первенстве мира по самбо, которое проходило в Ереване С 14 по 16 октября. В нем приняли участие более 500 самбистов из 25 стран.

Спортсмены из России привезли домой 39 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. Одна из золотых медалей – 18-летнего Дениса Федотова, воспитанника спортивной школы №3.

В торжественной встрече смоленского самбиста принял участие губернатор Алексей Островский.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

– Денис, ты огромный молодец, потому что не только продемонстрировал свой бойцовский дух, спортивное мастерство и целеустремленность, но и в очередной раз доказал, что даже в условиях беспрецедентного давления, в первую очередь, психологического, морального, наши российские спортсмены вопреки всему продолжают оставаться сильнейшими на международных аренах. Смоленщина гордится тобой, Денис! Так держать! – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

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