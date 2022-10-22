В Смоленске изменили схему движения общественного транспорта по улице Рыленкова. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

С 21 октября от улицы Петра Алексеева вдоль разворотного трамвайного кольца до дома 57а и на въезде и выезде с трамвайного кольца прекращено движение транспорта. Как сообщают в пресс-службе администрации города, рабочие приступают к ремонту очередного трамвайного переезда.

Движение общественного транспорта на период с 21 октября до 15 ноября изменится.

Так, трамваи с 21 октября будут ходить по схеме:

- № 2 «Багратиона – ост. Заводская»;

- № 4 «мкр. Ситники – ост. Заводская».

Движение троллейбусов будет организовано по схеме:

- № 4 «Шарм» – ул. Рыленкова (37 школа)»;

- № 3 – движение прекращено.

Движение на муниципальных маршрутах на период с 21 октября до окончания работ будет организовано следующим образом:

- № 20н, 25, 25н - до дома 121 по улице Попова и далее по улице Рыленкова;

- № 22, 56н - по улицам Рыленкова, Петра Алексеева до дома 121 по улице Попова и далее по улице Рыленкова;

- № 44н - по улице Рыленкова, проспекту Строителей, улицам Попова и Рыленкова.

В утренний час пик (с 6.30 до 8.30) и вечерний час пик (с 16.30 до 18.30) на период с 12 октября до конца ремонта будет организовано движение автобусов по временному маршруту № 2к «ул. П. Алексеева (Рынок) – пл. Победы».

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