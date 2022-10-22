В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Смоленске и области вновь действует «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Утром в отдельных районах образуется туман, что ухудшит видимость автомобилистов и пешеходов. По прогнозам синоптиков, существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха по области: ночью -1°C…+4°C, днем +6°C…+11°C.

В Смоленске: ночью +0°C…+2°C, днем +7°C…+9°C.

Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет слабо падать.

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