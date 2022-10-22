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НовостиЗдоровье22 октября 2022 9:19

Коронавирус в Смоленской области последние новости на 22 октября: 3127 человек погибли с начала пандемии

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 22 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За минувшие сутки в Смоленской области COVID-19 выявили у 42 человек.

За минувшие сутки в Смоленской области COVID-19 выявили у 42 человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Смоленской области COVID-19 выявили у 42 человек. Всего на 22 октября в регионе зарегистрировано 145 174 случая коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за весь период пандемии 141 077 человек, за минувшие сутки – 87. Всего скончались 3 127 человек, за последние сутки погиб один житель региона. Госпитализировали еще 6 смолян.

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