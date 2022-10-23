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НовостиОбщество23 октября 2022 5:27

В Смоленске на отремонтированных улицах устанавливают новые остановки

На Рыленкова работы планируется завершить за выходные
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске на отремонтированных улицах устанавливают новые остановки. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске на отремонтированных улицах устанавливают новые остановки. Фото: пресс-служба администрации города.

На отремонтированной улице Рыленкова подрядная организация приступила к установке остановочных павильонов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, монтажные работы планируется выполнить за выходные дни.

На следующей неделе новые остановки будут установлены на улице Кирова. Ремонт и обновление улиц прошло в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее «КП» писала, что в Смоленске изменили схему движения общественного транспорта по улице Рыленкова. Рабочие приступили к ремонту следующего трамвайного переезда.