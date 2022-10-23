В Смоленске на отремонтированных улицах устанавливают новые остановки. Фото: пресс-служба администрации города.

На отремонтированной улице Рыленкова подрядная организация приступила к установке остановочных павильонов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, монтажные работы планируется выполнить за выходные дни.

На следующей неделе новые остановки будут установлены на улице Кирова. Ремонт и обновление улиц прошло в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее «КП» писала, что в Смоленске изменили схему движения общественного транспорта по улице Рыленкова. Рабочие приступили к ремонту следующего трамвайного переезда.