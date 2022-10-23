В Смоленске «Лада» врезалась в дорожное ограждение. Фото: Сергей ГАПОН

В воскресенье, 23 октября, на улице Кутузова легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение. Авария произошла около 10 часов утра. Об этом рассказали смоляне в социальных сетях.

По словам очевидцев, водитель «Лады» на большой скорости въехал в ограждение и «отлетел» на проезжую часть. Машина получила серьёзные технические повреждения – разбит моторный отсек. О пострадавших не сообщается.

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