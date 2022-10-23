Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 октября 2022 8:41

В Смоленске «Лада» врезалась в дорожное ограждение

О происшествии сообщили местные жители в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске «Лада» врезалась в дорожное ограждение.

В Смоленске «Лада» врезалась в дорожное ограждение.

Фото: Сергей ГАПОН

В воскресенье, 23 октября, на улице Кутузова легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение. Авария произошла около 10 часов утра. Об этом рассказали смоляне в социальных сетях.

По словам очевидцев, водитель «Лады» на большой скорости въехал в ограждение и «отлетел» на проезжую часть. Машина получила серьёзные технические повреждения – разбит моторный отсек. О пострадавших не сообщается.

Читай также:

В Смоленске мужчина разбил стекла 11 припаркованных машин на улице Николаева. Виновник был задержан сотрудниками полиции.