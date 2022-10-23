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НовостиЗдоровье23 октября 2022 8:49

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 октября: 42 человека заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 23 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За последние сутки в регионе выявили 42 новых случая заражения COVID-19.

За последние сутки в регионе выявили 42 новых случая заражения COVID-19.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в регионе выявили 42 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 145 216.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего 3 128 человек погибли с начала пандемии, из них 1 – за прошедшие сутки. Успешно справились с болезнью и выписались 141 145 жителей региона.

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