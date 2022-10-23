Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 октября: 42 человека заразились за сутки

За последние сутки в регионе выявили 42 новых случая заражения COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в регионе выявили 42 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 145 216.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего 3 128 человек погибли с начала пандемии, из них 1 – за прошедшие сутки. Успешно справились с болезнью и выписались 141 145 жителей региона.

Читай также:

Три неожиданных вывода вирусологов о коронавирусе, которые еще два года назад казались невозможными. Новосибирский врач Поздняков рассказал, как сейчас болеют ковидом.