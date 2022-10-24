Дополнительно около 103 миллионов рублей направят в Смоленске на расселение из аварийного жилья

Фото: Смоленский городской Совет.

Дополнительные средства планируют выделить в областном центре на реализацию муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

«С учётом новой поправки в главный финансовый документ города, которую мы рассмотрим коллегиально на ближайшей сессии, в этом году на переселение смолян предлагается направить 597,9 млн рублей», - уточнил председатель планово-бюджетной комиссии горсовета Павел Самусенков.

Бюджетные ассигнования на реализацию программы в 2022-м году намерены увеличить на 102,7 млн рублей за счёт средств областного бюджета и на 120 тысяч рублей – за счёт бюджета Смоленска. Дополнительное финансирование позволит улучшить жилищные условия смолян, которые ждут расселения.

Очередной проект решения о мене квартиры в одном из аварийных домов в Заднепровском районе на специально приобретённое в рамках программы жильё в новостройке депутаты рассмотрели 20 октября на заседании комиссии по законности, регламенту и этике горсовета. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на сессии.

«Всегда, а особенно в сложный период, нужно думать о людях. Предоставление нового жилья – одно из важных направлений этой работы. Таких домов в Смоленске ещё немало, но очередь постепенно сокращается – расселение смолян проводится ежегодно в рамках специальной муниципальной программы», - отметил председатель комиссии Михаил Радченков.

В минувшем году Смоленским городским Советом принято 62 решения о предоставлении нового жилья проживавшим в аварийных домах. Квартиры для реализации программы приобретаются за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов.

Напомним, на этой неделе вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил, что уже в этом году Смоленская область получит дополнительное финансирование на расселение из аварийного жилья. Правительство направит из резервного фонда почти 55,5 миллионов рублей для Смоленской области. Допсредства пойдут на компенсацию расходов регионам на фоне удорожания стройматериалов.