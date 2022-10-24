Четыре улицы Смоленска останутся без холодной воды 25 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Четыре улицы Смоленска останутся без холодной воды 25 октября. По информации пресс-службы администрации города, СМУП «Горводоканал» проведёт ремонтные работы на водопроводной линии.

Холодное водоснабжение будет отключено с 10:00 до 17:00 по следующим адресам: ул. Фурманова д.18, д.23а, д.25, д.25а, д.26, д.26а, котельная на территории воинской части, д.29а, д.31, д.31а, д.33, д.41, д.43, д.45, д.45а, ул. Реввоенсовета д.15, 26, 26 ст.1, 26 ст.2, ул. Жукова 26 ,26а, Мало-Штабной пер. д.10.

Подвоз воды будет организован. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества питьевой воды до окончания промывки водопроводных сетей.

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