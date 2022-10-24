Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 октября: за сутки выявили 11 случаев заражения

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 11 заболевших, госпитализировали 4 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 11 заболевших, госпитализировали 4 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За сутки выздоровели 55 пациентов. С начала пандемии в области выявили 145 227 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 141 200 человек. Число летальных исходов достигло 3 130, за сутки погибли два человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в регионе первым компонентом вакцины привиты 578 139 смолян, 530 102 жителя полностью завершили вакцинацию.

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