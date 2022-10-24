В Смоленске Госавтоинспекция проверит безопасность школьных автобусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 24 по 28 октября ГИБДД проводит в Смоленске мероприятие «Школьный автобус». Сотрудники Госавтоинспекции проверят оснащение автобусов, задействованных в перевозке детей, ремнями безопасности, тахографами, знаками «Ограничения скорости» и «Дети», соответствие технического состояния автобусов требованиям безопасности, прохождение технического осмотра, наличие у водителей документов, предусмотренных ПДД и Правилами перевозки детей и прочее.

В ГИБДД призывают собственников детских автобусов еще раз проверить исправность транспортных средств и правильность исполнения требований к организованным школьным перевозкам.

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