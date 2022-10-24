Смоленскэнерго выпустило сборник творческих работ сотрудников

Фото: «Смоленскэнерго».

В сентябре 2022 года в филиале ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» были подведены итоги конкурса творческих работ «Просто о самом важном» в рамках реализации мероприятий концепции «Нулевого травматизма» и повышения уровня культуры производственной безопасности труда, сообщает пресс-служба компании.

Участники конкурса провели очное обсуждение проблемы электробезопасности со всеми сотрудниками своего подразделения, и по его результатам каждое подразделение создало коллективную письменную творческую работу о своей безопасной работе в энергокомпании и важности концепции «Нулевого травматизма» в виде рассказа, сказки, стихотворения, презентации, в понятной и доступной форме объясняющих работу в области нулевого травматизма.

В октябре в подразделения филиала поступили электронные и печатные версии сборника работ-победителей, а также самых креативных, ёмких, творческих работ, раскрывающих тему.

Всего на конкурс было заявлено 48 оригинальных работ из 37 подразделений филиала. Концепция «Нулевого травматизма» была представлена в презентациях, сказках, стихах и даже баснях, которые иллюстрировались фотографиями и рисунками, а коллектив одного из РЭС разработал тематическую настольную игру.

«Считаю, что главным во внедрении концепции «Нулевого травматизма» является привлечение каждого, личное участие и забота о своей безопасности и безопасности коллег. Уверен, что проведенный конкурс позволил сотрудникам задуматься о том, что будет с его семьей и близкими, если с ним что-то произойдет. Участники в творческой, простой и доступной форме рассказывали семье и друзьям о своей безопасной работе, как они понимают «нулевой травматизм», как они «защищают» себя и тех, кто рядом во время производства работ», – отметил заместитель генерального директор-директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.