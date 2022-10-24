Ранее судимый смолянин жестоко убил 58-летнюю женщину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошёл в одном из жилых домов на улице Шевченко. Вечером 20 октября нетрезвый 29-летний мужчина вышел из своей квартиры, поднялся на этаж выше, где стал стучать в двери других квартир.

Услышав стук, 58-летняя соседка открыла дверь. Обвиняемый забежал к ней в комнату, начал кричать что-то невнятное, избил потерпевшую, а затем взял в квартире нож и ударил женщину в грудь. После этого злоумышленник скрылся.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого во дворе общежития в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не смог объяснить свои действия.

Пострадавшая скончалась на следующий день в больнице. Мужчину задержали, он полностью признал свою вину в убийстве.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, обвиняемого заключили под стражу, ранее он уже отбывал наказание в исправительном учреждении за совершение аналогичного преступления.

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