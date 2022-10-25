Небольшой дождь ожидается в Смоленской области 25 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По прогнозу синоптиков, завтра, 25 октября, в Смоленской области будет облачно с прояснениями, днём местами могут пройти небольшие дожди. Утром местами ляжет туман. И пешеходам, и автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными и осторожными при передвижении. Ветер подует южной четверти, ночью слабый, днем 5-10 м/с

Температура воздуха по области: +5°C…+10°C.

В Смоленске: +7°C…+9°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, ночью будет расти, утром и днем падать.

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