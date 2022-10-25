В Смоленске обсудили предстоящие изменения в облике набережной. Фото: пресс-служба администрации города.

Обсуждение концепции благоустройства набережной проходило в формате воркшопа – принять участие в нём мог любой желающий. В зале КВЦ имени Тенишевых собрались активисты, журналисты, дизайнеры, сотрудники различных организаций. Участники предлагали разместить на набережной арт-объекты и оборудовать места отдыха, а также улучшить безопасность.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как отметили в пресс-службе администрации города, в процессе обсуждения был высказан ряд предложений по реновации набережной и множество идей, которые, возможно, в скором времени найдут свою практическую реализацию.

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