В Смоленской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 20 октября на территории Смоленской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что заболеваемость COVID-19 на территории региона снизилась, это позволяет отменить ранее введённые постановления по профилактике и недопущению распространения инфекции.

Напомним, ранее было подписано постановление о введении массовой вакцинации для не менее 80% сотрудников ряда организаций и индивидуальных предпринимателей. А в декабре 2021 года в Смоленской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан – смолян старше 60 лет, граждан в возрасте от 18 лет с хроническими заболеваниями, а также студентов очных отделений вузов.

Ранее «КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 24 октября. За сутки выявили 11 случаев заражения.