Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 октября 2022 6:39

Частный дом сгорел ночью в Смоленском районе

Огонь тушили 13 спасателей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Частный дом сгорел ночью в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Частный дом сгорел ночью в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около 3 часов ночи во вторник, 25 октября в деревне Деменщина произошёл пожар. На место происшествия выезжали автоцистерны и 13 спасателей.

Огнём был охвачен частный жилой дом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате случившегося никто не пострадал. Пламя удалось потушить, однако дом уничтожен полностью. Причины пожара предстоит выяснить специалистам.

Читай также:

Ранее судимый смолянин жестоко убил 58-летнюю женщину. Подозреваемого заключили под стражу.