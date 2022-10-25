Частный дом сгорел ночью в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около 3 часов ночи во вторник, 25 октября в деревне Деменщина произошёл пожар. На место происшествия выезжали автоцистерны и 13 спасателей.

Огнём был охвачен частный жилой дом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате случившегося никто не пострадал. Пламя удалось потушить, однако дом уничтожен полностью. Причины пожара предстоит выяснить специалистам.

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