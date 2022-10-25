В Смоленской области ремонтируют дорогу по нацпроекту. Фото: департамент Смоленской области по транспорту.

В Смоленском, Демидовском и Велижском районах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и ведомственной целевой программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» ремонтируют дорогу Ольша-Велиж-Усвяты-Невель.

В 2022 году запланирован ремонт участков общей протяженностью более 30 км во всех районах Смоленской области, через которые она проходит. Как сообщили в профильном департаменте, часть объектов готовится к приемке, на остальных полным ходом идут работы.

Подрядчик выполняет фрезерование, устройство асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, ремонт остановочных павильонов, замену дорожных знаков, установку барьерного ограждения и нанесение разметки.

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