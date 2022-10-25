На двух улицах Ленинского района Смоленска отключат холодную воду. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В связи с подключением новой городской водопроводной линии 26 октября будет отключено холодное водоснабжение на двух улицах Ленинского района. Так, по сообщению СМУП «Горводоканал», с 10:00 до 20:00 холодной воды не будет по следующим адресам: 1-й Пригородный пер. д.3, д.4, д.4а, д.7, ул. Пригородная д.18.

Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС: 38-18-50, 70-50-61. В пресс-службе городской администрации отметили, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества питьевой воды.

Ранее «КП» писала, что в Ленинском районе Смоленска на две недели ограничат движение транспорта. На улице Воробьева пройдут работы по ремонту газопровода.