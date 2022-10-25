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НовостиЗдоровье25 октября 2022 9:13

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 октября: в регионе снизилась суточная заболеваемость

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 25 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За последние сутки в регионе выявили всего 4 случая заражения COVID-19.

За последние сутки в регионе выявили всего 4 случая заражения COVID-19.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в регионе выявили всего 4 случая заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 145 231. Благодаря снижению суточной заболеваемости в Смоленской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего 3 130 человек погибли с начала пандемии. Успешно справились с болезнью и выписались 141 269 жителей региона.

Количество госпитализированных за сутки составило 5 человек.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19. Заболеваемость в регионе пошла на снижение.