Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 октября: в регионе снизилась суточная заболеваемость

За последние сутки в регионе выявили всего 4 случая заражения COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в регионе выявили всего 4 случая заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 145 231. Благодаря снижению суточной заболеваемости в Смоленской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего 3 130 человек погибли с начала пандемии. Успешно справились с болезнью и выписались 141 269 жителей региона.

Количество госпитализированных за сутки составило 5 человек.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19. Заболеваемость в регионе пошла на снижение.