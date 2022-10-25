Благотворительный забег «Бегу за ОРБИ» пройдёт в Реадовском парке Смоленска. Фото: Центр общественного здоровья Смоленской области.

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно федерацией Северной ходьбы приглашает всех смолян на благотворительный забег «Бегу за ОРБИ. Он пройдёт в Реадовском парке в 10:00 в субботу, 29 октября. Помимо забега будет проведён мастер-класс по обучению навыкам северной ходьбы.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с инсультом. Каждый участник поможет людям, пострадавшим от болезни, восстановить свою жизнь.

Чтобы принять участие в забеге, необходимо зарегестрироваться по ссылке в приложение "Пешеход".

Также все участники, которые зарегистрируются на сайте или по ссылке, получат электронный индивидуальный номер и онлайн-медаль после забега. Для этого достаточно отправить скрин трека после пробежки. Дистанции забега — 1 и 5 км. Также можно получить настоящую медаль почтой. Для этого необходимо выбрать соответствующий слот в форме регистрации.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: +7 915 645 03 23 (Елена), федерация спортивного туризма – +7 950 700 71 93 (Ольга), федерация северной ходьбы – +7 910 710 12 10 (Анна).

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