В Промышленном районе Смоленска отключат холодную воду. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По информации СМУП «Горводоканал», что в связи с переключением новой городской водопроводной линии будет отключено холодное водоснабжение с 9:00 до 23:00 27 октября по следующим адресам: ул. Попова д.27-Б, д.31. ул. Андрусовская , ул. Фленовская, ул. Талашкинская, ул. Луговая, дер. Киселевка, ул. Изумрудная, ул. Никольская, ул. Раздольная.

Подвоз воды будет организован. Телефон АДС: 8(4812)38-18-50, 70-50-61. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды до окончания промывки водопроводных сетей.

Ранее «КП» писала, что на двух улицах Ленинского района Смоленска отключат холодную воду. Это также связано с подключением новой водопроводной линии.