Небольшой дождь пройдёт в Смоленской области 26 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В среду смолян ожидает пасмурная погода. По прогнозам смоленского ЦГМС, временами пройдет небольшой дождь, утром и днем местами умеренный. Ветер подует юго-восточный, восточный его скорость будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: +5°C…+10°C.

В Смоленске: +7°C…+9°C.

Атмосферное давление 741 мм рт. столба, будет расти.

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