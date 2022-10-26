Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 октября 2022 4:55

Небольшой дождь пройдёт в Смоленской области 26 октября

Температура воздуха опустится до +5
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Небольшой дождь пройдёт в Смоленской области 26 октября.

Небольшой дождь пройдёт в Смоленской области 26 октября.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В среду смолян ожидает пасмурная погода. По прогнозам смоленского ЦГМС, временами пройдет небольшой дождь, утром и днем местами умеренный. Ветер подует юго-восточный, восточный его скорость будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: +5°C…+10°C.

В Смоленске: +7°C…+9°C.

Атмосферное давление 741 мм рт. столба, будет расти.

Читай также: в Промышленном районе Смоленска отключат холодную воду. Отключение связано с переключением новой городской водопроводной линии.