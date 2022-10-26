В Смоленской области приняли 147 решений об отмене мобилизации. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провёл очередное заседание областной призывной Комиссии по мобилизации граждан. Темой обсуждения стала необоснованная мобилизация некоторых смолян. На данный момент в Смоленской области было принято 147 решений об её отмене.

Глава региона поручил проводить оценку жизненных обстоятельств и иных факторов, чтобы вынести справедливое решение, от которого зависит судьба, как самого мобилизованного, так и членов его семьи и исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации.

Как сообщил губернатор на своей странице в соцсетях, по итогам рассмотрения на заседании в отношении 13-ти призванных в рамках частичной мобилизации принято решение о необоснованности их призыва и, как следствие, отмене решений призывных Комиссий муниципальных образований. Работа в этом направлении продолжится.

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