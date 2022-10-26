Движение по Крестовоздвиженскому мосту в Смоленске планируют частично открыть в ноябре. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске проверили ход капитального ремонта Крестовоздвиженского моста. Ранее на совещании у губернатора Алексея Островского подрядчик взял на себя обязательства открыть здесь автомобильное движение с начала ноября. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, частично пустить по мосту автомобили планируют уже после 1 числа месяца. Движение собираются открыть по двум полосам в прямом и обратном направлении.

По поручению главы города Андрея Борисова на объекте ведётся еженедельный мониторинг работ и проблем. Рабочая группа в составе профильных специалистов, заказчика, подрядчика, стройконтроля собирается непосредственно на мосту.

В настоящее время на объекте завершаются работы по гидроизоляции, уже сегодня, 26 октября, строительный контроль произведет по ним заключения и проверит готово ли полотно для укладки асфальтобетонного покрытия, к которой планируется приступить к концу недели.

Фото: пресс-служба администрации города.

Также продолжаются работы под сооружением. Ранее экспертиза показала, что значительно были разрушены пучки арматуры, сейчас эти звенья восстановлены и ведется натяжение арматуры под мостом.

Пока не будут прекращены все ремонтные работы, проезд по мосту будет разрешён только легковым автомобилям. Движение грузовиков станет возможным лишь после динамических испытаний. После таких испытаний сооружение будет открыто полностью.

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