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НовостиОбщество26 октября 2022 7:38

В Смоленске отключили светофоры на улице Шевченко

На электросетях пройдут технические работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске отключили светофоры на улице Шевченко. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

В Смоленске отключили светофоры на улице Шевченко. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

26 октября с 9:00 до 17:00 будут отключены светофоры на перекрестке улиц Шевченко и Румянцева. Также, как сообщили в пресс-службе «Смоленскавтодор» не будут работать светофоры в районе дома №44 по улице Шевченко

Отключение с вязано с техническими работами на электросетях.

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