В Смоленске движение трамваев на Рыленкова возобновят 15 ноября. Фото: пресс-служба администрации города.

Движение трамваев на улице Рыленкова планируют возобновить 15 ноября. Как сообщили в пресс-службе администрации города, к этому времени подрядчик должен завершить ремонт трамвайных переездов на третьем участке. Ранее переезды обновили на перекрестках с проспектом Строителей и улицей Петра Алексеева.

Сейчас ведётся ремонт на участке вдоль Киселёвского рынка – там уже снято старое дорожное покрытие, ведутся работы по устройству пешеходных зон и ремонт на трамвайных путях.

Фото: пресс-служба администрации города.

Накануне состоялось совещание с участием подрядных организаций и заказчика с целью определения срока завершения работ. Работы по ремонту дорожного полотна и трамвайных переездов планируется синхронизировать, чтобы подрядчики не мешали друг другу.

Также в ходе совещания рассмотрели возможности ускорить процесс ремонта и как можно быстрее ввести закрытый участок в эксплуатацию.

Фото: пресс-служба администрации города.

Что касается автомобильного движения, работы на ремонтируемом участке будут выполняться последовательно. Так, в настоящее время ограничения действуют только вдоль трамвайного кольца. На этом ремонт улицы Рыленкова не закончится, до наступления зимы здесь запланированы работы на ещё нескольких отрезках дорог.

Ранее «КП» писала, что движение по Крестовоздвиженскому мосту в Смоленске планируют частично открыть в ноябре. В ближайшее время рабочие приступят к укладке асфальта.