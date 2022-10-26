Специалисты «Зеленстроя» отремонтировали лавочки в парке Авиаторов в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Рабочие «Зеленстроя» отремонтировали лавочки на общественной территории, пользующейся большой популярностью у смолян – в парке Авиаторов. Как отметили в пресс-службе городской администрации, элементы площадки зачастую используются не по назначению. Дети приспособили лавочки для скейт-парка.

Фото: пресс-служба администрации города.

Родителей подростков микрорайона в Заднепровье произывают провести с детьми беседы о необходимости бережного отношения к имуществу городских парков и скверов.

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