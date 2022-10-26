Глава Смоленска отреагировал на ошибку при установке остановочных павильонов на улице Кирова. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

Глава города Андрей Борисов отреагировал на жалобы смолян, касающиеся установки остановочных павильонов на улице Кирова. Рабочие планировали установить их посередине тротуара, что препятствовало бы движению пешеходов.

Как сообщил мэр Смоленска на своей странице в соцсетях, сейчас подрядчик исправляет ошибку – новые остановки появятся на улице Кирова до конца недели на предназначенных для этого площадках.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске движение трамваев на Рыленкова возобновят 15 ноября. Рабочие ремонтируют последний трамвайный переезд.