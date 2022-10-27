Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 октября: 77 человек выздоровели за сутки

Число новых выздоровевших пациентов за сутки достигло 77. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным столичного Оперштаба, общее число зараженных COVID-19 в Смоленской области составляет 145 284 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 19 новых случаев.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 141 397 человек. Число новых выздоровевших пациентов за сутки достигло 77. Погибли от осложнений с начала пандемии 3 131 смолян. За сутки госпитализировали 3 жителя Смоленской области.

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