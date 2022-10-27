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НовостиОбщество27 октября 2022 10:32

В Смоленске на улице Рыленкова возобновили движение маршруток по прежней схеме

Подрядчик завершает ремонт дорожного полотна
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Муршрутки на улице Рыленкова в Смоленске возобновили движение по прежней схеме. Фото: пресс-служба администрации города.

Муршрутки на улице Рыленкова в Смоленске возобновили движение по прежней схеме. Фото: пресс-служба администрации города.

На улице Рыленкова возобновилось движение муниципальных маршрутов. Так, автобусы 20н, 25, 25н, 22, 56н ездят по прежней схеме.

При этом ремонт дорожного полотна и трамвайных переездов на улице продолжается. Как «КП» сообщала ранее, на данный момент работы ведутся на участке вдоль Киселёвского рынка – там уже снято старое асфальтовое покрытие, ведутся работы по устройству пешеходных зон и ремонт на трамвайных путях. Ограничения движения транспорта действуют только вдоль трамвайного кольца.

Что касается движения трамваев, по информации пресс-службы администрации города, его планируется возобновить после 15 ноября, когда подрядчик завершит ремонт последнего трамвайного переезда.

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