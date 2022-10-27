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НовостиОбщество27 октября 2022 11:27

Смоленская школьница Мария Колюшенкова выиграла поездку на Северный полюс

Ученица 10 класса стала победительницей Всероссийского интеллектуального конкурса
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленская школьница Мария Колюшенкова выиграла поездку на Северный полюс. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленская школьница Мария Колюшенкова выиграла поездку на Северный полюс. Фото: пресс-служба администрации города.

Учащаяся школы № 27 областного центра Мария Колюшенкова выиграла во Всероссийском интеллектуальном конкурсе «Ледокол знаний» и теперь отправится в уникальную экспедицию на Северный полюс.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, Маша успешно прошла все этапы и победила в финальном интернет-голосовании за лучший видеоролик на тему: «В какой науке я себя вижу через 10 лет». Юная смолянка хочет реализовать себя в «зелёной химии» – одном из научных направлений, которое работает над безотходным производством химических продуктов и положительно влияет на окружающую среду.

Символично, что Маша не первая в своей семье, кто побывает на Северном полюсе. В 2019 году её брата Максима включили в команду арктических путешественников благодаря участию в образовательных проектах и конкурсах по атомной энергетике. Он отправился в рейс-экспедицию на крупнейшем в мире атомном ледоколе «50 лет Победы» и развернул флаг Смоленска на вершине Земли.

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