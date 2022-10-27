Смоленская школьница Мария Колюшенкова выиграла поездку на Северный полюс. Фото: пресс-служба администрации города.

Учащаяся школы № 27 областного центра Мария Колюшенкова выиграла во Всероссийском интеллектуальном конкурсе «Ледокол знаний» и теперь отправится в уникальную экспедицию на Северный полюс.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, Маша успешно прошла все этапы и победила в финальном интернет-голосовании за лучший видеоролик на тему: «В какой науке я себя вижу через 10 лет». Юная смолянка хочет реализовать себя в «зелёной химии» – одном из научных направлений, которое работает над безотходным производством химических продуктов и положительно влияет на окружающую среду.

Символично, что Маша не первая в своей семье, кто побывает на Северном полюсе. В 2019 году её брата Максима включили в команду арктических путешественников благодаря участию в образовательных проектах и конкурсах по атомной энергетике. Он отправился в рейс-экспедицию на крупнейшем в мире атомном ледоколе «50 лет Победы» и развернул флаг Смоленска на вершине Земли.

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