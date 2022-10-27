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НовостиОбщество27 октября 2022 11:58

На 3 грузовых дворах МЖД в Смоленской области доступно льготное хранение инертных строительных грузов

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

С 1 ноября ОАО «РЖД» вводят скидку на хранение инертных стройматериалов в зимний период на грузовых дворах, она составит 90% от действующего прейскуранта на терминальные услуги. Предложение действует на 17 грузовых дворах в границах Московской железной дороги.

Фото предоставлено героем публикации.

Фото предоставлено героем публикации.

В Смоленской области со скидкой можно разместить стройматериалы на 3 грузовых дворах, расположенных на станциях Смоленск, Рославль и Вязьма - Новоторжская. Это позволит сформировать необходимый запас материалов в зимний период для начала строительных работ весной.

Акция по льготному хранению грузов на грузовых дворах ОАО «РЖД» проводится третий год подряд. Скидка предлагается в период с 1 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года. Она применяется в случае хранения груза не менее 30 суток и при условии пользования другими терминальными услугами, включая погрузку и разгрузку.