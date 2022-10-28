В Смоленске сотрудника ГИБДД подозревают в получении взятки. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В отношении инспектора ГИБДД возбуждено уголовное дело по подозрению во взяточничестве.

По версии следствия, 24 октября сотрудник полиции в Промышленном районе Смоленска получил от мужчины взятку в размере 15 тысяч рублей. Деньги предназначались для того, чтобы инспектор помог нарушителю избежать административной ответственности за невыполнение обязанностей в связи с ДТП.

По информации СУ СКР по Смоленской области, подозреваемого задержали. Денежные средства изъяты. Решением суда ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данному факту назначена служебная проверка, расследование уголовного дела продолжается.

– При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, – сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

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