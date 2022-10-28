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НовостиОбщество28 октября 2022 5:49

Дождь и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 28 октября

Утром местами возможен туман
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Дождь и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 28 октября.

Дождь и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 28 октября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 28 октября, в Смоленской области сохранится пасмурная и влажная погода. Днем на большей части региона временами пройдут дожди. Утром местами туман. Ветер будет западного и юго-западного направлений со скоростью 3-8 м/с ночью, днем усилится до 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: +7°C…+12°C.

В Смоленске: +9°C…+11°C.

Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет слабо падать.

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