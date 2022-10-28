Смолянам предлагают создать графический знак к 1160-летию города. Фото: пресс-служба городской администрации.

В 2023 году городу-герою Смоленску исполнится 1160 лет. Чтобы увековечить знаменательную дату, администрация города совместно со Смоленским региональным отделением «Союза дизайнеров России» организовали конкурс на разработку графического знака.

Его могут создать все желающие: смоляне и гости города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, оценивать работы, помимо местных специалистов, будут профессионалы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно перейти по ссылке.

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